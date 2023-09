Les enjeux de l’agriculture au cœur des débats

« Réinventer les modèles pour une croissance régénératrice », telle était la thématique de l’édition 2023 du Forum économique breton (FEB). C’était d’ailleurs le sujet de la plénière d’ouverture, au cours de laquelle un panel de jeunes a interpellé des acteurs privés et publics du territoire réunis autour de Loïg Chesnais Girard, président de la Région Bretagne. Dans ce contexte de transitions, les questions de la formation, du sens du travail, de l’attractivité, de la mobilité et de la décarbonation ont été soulevées. L’agriculture n’était pas en reste, avec le sujet du renouvellement des générations et du financement des exploitations posé par Martin Jegado, jeune adhérent de la coopérative Eureden, installé dans le secteur de Pontivy (56).

Vers une vision partagée de l’agriculture

Un des temps forts du FEB a été la plénière organisée par Eureden sur le thème « Construire une vision partagée de l’agriculture bretonne au service de la souveraineté alimentaire et des territoires ». Serge le Bartz, président de la coopérative, y avait convié Dominique Schelcher, président-directeur général de Système U, Arnaud Lécuyer, vice-président agriculture, agro-alimentaire et alimentation de la Région Bretagne, et Sébastien Abis, directeur du club Démeter. Chacun, avec son expertise, a pu livrer les ingrédients de cette vision partagée, dans un contexte de fin d’abondance, d’inflation et de changement climatique. Les 45 minutes n’auront pas suffi pour faire le tour de la question, mais les pistes évoquées (relocalisation des productions, attractivité des métiers agricoles, contractualisation, éducation alimentaire…) montrent que les solutions sont à construire collectivement.

La plénière Eureden rassemblait Serge le Bartz, président d’Eureden, Dominique Schelcher, président-directeur général de Système U, Arnaud Lécuyer, vice-président agriculture, agroalimentaire et alimentation de la Région Bretagne, et Sébastien Abis, directeur du club Démeter.

De nombreux défis d’avenir

Eureden est également intervenu à diverses tables rondes pour faire entendre la voix des agriculteurs et de la coopérative face aux défis d’avenir. Ainsi, Paul-Gilles Chedaleux, agriculteur à Lizio (56)et fondateur de Terremo’logic a livré son témoignage sur la valorisation des coquilles d’œufs issues de l’usine PEP de Ploërmel. Un bel exemple d’économie circulaire mis en avant lors d’une table ronde animée par Karen Goulard, responsable RSE.

Didier Le Guellec, directeur de l’Organisation de producteurs de légumes industrie, est pour sa part intervenu sur le sujet de l’eau, essentielle pour les cultures légumières. De son côté, Nicolas Facon, directeur général adjoint d’Eureden Long Life, a pris la parole sur l’évolution de l’offre alimentaire, tandis que Cédric Lombard, directeur innovation, M&A, développement et achats, a expliqué ce qu’est l’innovation durable chez Eureden.

Didier Le Guellec, directeur de l’Organisation de producteurs de légumes industrie d’Eureden, est intervenu lors d’une table ronde consacrée à la gestion de la raréfaction de l’eau dans la production et la transformation agroalimentaire.

Quant à Alain Perrin, directeur général, il s’est exprimé sur le plateau de la FEB TV sur 3 sujets d’actualité : le changement climatique, l’inflation et la souveraineté alimentaire.

Cet événement phare de la rentrée a été, cette année encore, l’occasion pour Eureden d’échanger avec les acteurs privés et publics du territoire et de se positionner comme un partenaire clé pour mener à bien les transitions, au service de la Bretagne, de l’agriculture et du Bien Manger.

Béatrice Perrot, directrice RSE et Communication externe