« J’ai retrouvé du plaisir au travail »

« Suite à la dissolution d’un Gaec en 2014, j’ai dû repartir seul avec des annuités conséquentes. La situation économique était tendue », confie Pascal Gouriou, éleveur installé à Squiffiec. « À partir de 2018, sur les conseils d’un ami, j’ai amorcé une transition vers davantage de pâturage et un système plus économe. » Peu à peu, il a apprivoisé les bases du pâturage tournant pour valoriser au mieux sa surface accessible au troupeau. « Au fil du temps, j’ai progressivement fermé le silo de maïs pendant des périodes de plus en plus longues. » Bien aidé par ses chiens de troupeau, le Costarmoricain, signataire d’une MAEC 18 / 65 en 2022, fait parcourir désormais jusqu’à 2 km à ses 90 vaches (Prim’Holstein et croisées) pour pâturer. Aujourd’hui, les 90 ha de SAU se partagent entre 69 ha de prairies et 21 ha de maïs. Pour 1,5 UTH, la structure vend 500 000 L de lait par an. « J’ai retrouvé un équilibre, du plaisir au travail et de la sérénité pour ma fin de carrière », sourit Pascal Gouriou. Et la suite s’annonce heureuse : « Je vais transmettre ma ferme en janvier 2024. »

Visite et ateliers à la ferme Mardi 26 septembre, dès 13 h 30, lieu-dit Quinquis Meur à Squiffiec. Programme : tour d’herbe, présentation et visite de la ferme, ateliers (maîtrise du temps de travail et sérénité économique, gestion du pâturage, pâturer plus loin grâce aux chiens de troupeau, faciliter la transmission).