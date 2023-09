Des producteurs à l’honneur sur le stand Groupama

Le stand de Groupama, résolument ouvert au plus grand nombre, a été le lieu de nombreuses discussions sur les défis majeurs des agriculteurs et des éleveurs, tels que les aléas climatiques, les risques sanitaires et les enjeux de la transition écologique. Les visiteurs ont pu bénéficier des conseils des représentants de Groupama pour optimiser leur gestion des risques.