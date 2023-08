La croissance verte, fausse bonne idée ?

« Ici à Saint-Rivoal, la dernière ferme laitière de la commune a arrêté. Il ne reste que 4 paysans, quand il y en avait auparavant 20 », déplore Alain Jacob, du Civam 29. Dans cette commune des Monts d’Arrée, « il n’y a plus de diversité, l’agriculture se spécialise en perdant des actifs remplacés par des robots et de la technologie. On annonce 200 000 paysans en France en 2030 », ajoute-t-il. Le marché fermier ‘Le champ du mond’e abordera ces sujets tout au long de la journée du dimanche 6 août, en invitant lors d’une table ronde Hélène Tordjman, auteure du livre « La croissance verte contre la nature » ainsi que Florence Demeuré, agricultrice.

460 fermes disparaissent par semaine

En France et depuis les années 70, « 460 fermes disparaissent chaque semaine. Dans un même temps, la production agricole a doublé. Est-ce que la croissance verte sera la solution à tous nos problèmes, et quelles seront les conséquences de ce choix qui amène à de plus en plus de précarité alimentaire ? », questionne Alain Jacob. Sur le territoire national, « 11 % de la population a recours à l’aide alimentaire ».

L’organisateur du Marché du monde invite à venir proposer des solutions lors de ce marché, et évoque déjà comme piste « des choix politiques qui vont dans un autre sens. Par exemple, les municipalités ont perdu beaucoup de leur poids. Il y a des choses à faire, comme des fermes relais où la municipalité achète le foncier, ce qui donne au paysan le temps de s’installer. Cette expérience a déjà fonctionné sur Plonévez-du-Faou », conclut-il.