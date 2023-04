Coopel-bovi encourage ses adhérents

Les 50 ans de Coopel-bovi ont été fêtés lors de l’assemblée générale le 13 avril à Rostrenen (22). Malgré la baisse globale de la production de viande bovine, les responsables restent optimistes.

La coopérative compte aujourd’hui 1 200 adhérents actifs sur les Côtes d’Armor, le Finistère et le Morbihan. En 2020, elle a racheté la SARL Le Belguet Jacques (négociant en bestiaux). Aujourd’hui, elle fait travailler 15,5 ETP salariés. « Nous gérons la commercialisation de bovins en conventionnel et sous signes de qualité (labels rouges, FQRN en Normande, ‘Les éleveurs vous disent Merci !’ en Charolaise…). Nous travaillons avec l’ensemble des abattoirs bretons », souligne Myriam Le Gallo-Rouaux, présidente et éleveuse à Plélauff.

Aides à la trésorerie

La coopérative propose aussi des appuis financiers aux éleveurs adhérents. « Depuis quelques années, nous avançons le prix du broutard pour des engraisseurs, sans frais financiers. Et depuis l’an passé, nous proposons une avance de trésorerie de 500 €/veau aux éleveurs laitiers engraissant des veaux mâles. Des animaux que nous mettons ensuite en marché. »

Pour l’avenir, « nous souhaitons conserver notre indépendance et relever les nouveaux défis de la filière bovine », ajoute Michel Cojean, président de 2018 à 2022. Il y a 2 ans, une rénovation et un agrandissement du centre d’allotement basé à Kergrist-Moëlou (22) ont été réalisés « pour davantage de sécurité des intervenants et une meilleure organisation du travail. » De nouveaux bureaux ont aussi été créés à côté.

Revenant sur les évènements marquants de la vie de Coopel-Bovi, Philippe Dagorne, président pendant 23 ans, évoque la réforme de la Pac de 1992 qui « a marqué un tournant pour la coopérative jusqu’alors spécialisée sur l’engraissement. Nous nous sommes réorientés vers la production de femelles dans des démarches qualité. » Pour sécuriser les débouchés sur ces bovins haut de gamme, la coopérative a racheté en 2003 la société de découpe – transformation Kervadec et en 2010, Ouest Saveurs.