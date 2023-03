Les changements de posture de la truie influencent les porcelets

L’intelligence artificielle permet d’analyser, en continu, le changement de posture des truies allaitantes et de repérer les truies les plus maternelles.

Les résultats d’une expérimentation concernant l’influence du comportement des mères sur la mortalité et le gain de poids des porcelets, ont été présentés par Océane Girardie, de l’Inrae de Toulouse, aux Journées de la recherche porcine, en janvier dernier. Ils sont parfois contre-intuitifs. Des groupes de truies allaitantes Large White et Meishan ont été observés par vidéo, en case liberté, de trois jours avant la mise-bas à 9 jours après. Leur comportement, notamment le changement de posture (activités debout, allongée) est noté à chaque période. « Le jour avant la mise-bas, une heure en moyenne de plus debout diminue le risque de mortalité des porcelets de 28 %. Ces truies préparent plus leur mise-bas ; elles s’appliquent à la construction de leur nid ». La première semaine, les truies qui passent en moyenne une heure de plus couchées avec la mamelle exposée ont moins de pertes sur leur portée : 28 % en moins. L’accès à la mamelle est facilité. Pendant cette période, les fréquents changements de posture sont bénéfiques. « Les truies sont plus réactives ; leurs porcelets également ».

Plus réactifs pour aller à la mamelle

La croissance des porcelets a également été analysée et mise en relation avec l’activité de la mère. « Avant la mise-bas, plus les changements de posture sont élevés, moins les porcelets prennent de poids dans la première semaine (-22 g de GMQ). Au moment de la mise-bas, les fréquents changements de posture sont également préjudiciables au gain de poids des petits (- 45 g de GMQ). Ils peuvent conduire à l’arrêt de l’allaitement au moment de la prise de colostrum. Après la mise-bas, pendant la première semaine, ces changements de posture de la mère sont bénéfiques (+ 71 g de GMQ), car les porcelets sont plus réactifs pour aller à la tétée ». Ces essais montrent que le comportement de la truie a un impact sur les performances des porcelets, quelle que soit la période concernée. « L’intelligence artificielle doit permettre d’identifier les fenêtres de temps où le comportement de la truie influence le plus fortement les performances des petits ». Au final, les observations permettraient de repérer et de sélectionner les truies les plus maternelles.