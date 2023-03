Et si l’intelligence artificielle remplaçait la chimie ?

Robot One est une plateforme mobile autonome et modulaire destinée au désherbage sans chimie.

« Avec Robot One, nous souhaitons remplacer la chimie avec des robots et de l’intelligence artificielle », introduit Arend Koekkoek, de l’entreprise hollandaise Pixelfarming Robotics. Cette machine de 2 tonnes et de 2,3 m de haut est présentée comme un robot désherbeur modulaire et polyvalent. Elle possède 10 bras positionnés sous son châssis. Ceux-ci peuvent être équipés avec un large panel d’outil, comme des socs de bineuse, des lames rotatives ou encore des pinces. À l’aide de ses caméras et d’une intelligence artificielle, Robot One est capable de détecter les adventices dans la culture. Les bras se déplacent alors indépendamment en largeur et en profondeur pour désherber de façon localisée. Entièrement électrique, ce véhicule autonome est alimenté par trois panneaux solaires. Les batteries peuvent également être rechargées via un chargeur à induction. D’après son fabricant, sa vitesse maximum est de 3,5 km/h. Son débit de chantier, quant à lui, peut atteindre 1 ha/h en fonction de l’outil utilisé. Enfin, grâce à ses 4 roues indépendantes, la largeur de voie peut être ajustée : 3,5 m, 3,3 m et 3,1 m avec un avancement dans le sens de la largeur, et 2,2 m, 2,1 m et 1,8 m dans le sens de la longueur.

Un module de désherbage laser

Si des outils classiques peuvent être installés sous le robot, Pixelfarming Robotics développe également ses propres solutions de désherbage. Parmi elle, un module laser au CO2 capable de brûler les mauvaises herbes. Cette technologie permet de cibler avec précision les adventices, sur l’inter-rang et sur le rang, sans endommager la culture. Cette technique nécessite cependant une vitesse de l’ordre de 700 m/h.