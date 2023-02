Krone lance un boîtier de télémétrie solaire

Le boîtier de télémétrie Krone SmartConnect est maintenant disponible dans sa version solaire. Grâce à sa cellule photovoltaïque, le Krone SmartConnect Solar peut être équipé sur des matériels plus simples dépourvus d’électronique embarquée, comme des faneuses et des faucheuses. Cet outil peut par exemple être utilisé comme compteur d’ouverture sur une presse ou comme compteur d’hectares. Il est également capable de détecter la position de travail d’un andaineur. Son récepteur GPS et son modem radio avec carte Sim lui permettent d’envoyer en temps réel les données de position et d’état de la machine.

Toutes les données collectées sont transmises à l’application Smart Telematics. Le SmartConnect Solar est aussi compatible avec la plateforme Agrirouter.