New Holland présente un tracteur au biométhane pendant le Giro d’Italie 2022

Pendant le Giro d’Italie 2022, New Holland présente un tracteur T6 Methane Power. Fonctionnant au biométhane issu de lisier, il est présenté dans une production spéciale pour l’évènement sportif.

« Le tracteur T6 Methane Power est le point d’orgue du travail de pionnier réalisé par New Holland pour développer la technologie de méthane et l’un des résultats les plus tangibles de notre stratégie Clean Energy Leader » annonce Carlo Lambro, Président de la Marque New Holland dans un communiqué de presse. « New Holland tient particulièrement à permettre et à favoriser une agriculture durable, efficace et rentable sur la base de technologies avancées, d’une connectivité étendue et d’une technologie de propulsion fiable. Le tracteur T6 Methane Power, actuellement en production et disponible à la vente, est un maillon essentiel dans notre cycle vertueux d’Energy Independent Farm à production carboneutre ».