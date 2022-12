Le blé et la bête

Dans son livre, Capital Terre, Alessandro Stanziani dissocie les civilisations du blé, du riz et du maïs. L’Europe est évidemment celle du blé. « Entre le XVIe et le XIXe siècle, le blé assure entre 50 et 70 % de l’alimentation européenne », chiffre l’historien économiste. Il explique surtout que la culture du blé est…