Baisse des achats de produits laitiers bio : quel impact ?

Même si l’image des produits laitiers bio séduit autant de foyers qu’en 2020, une baisse des actes d’achat au cours de l’année 2021 et 2022 a été observée (-0,4 unité de consommation). Bruno Martel, producteur de lait bio sur la commune de Bains-sur-Oust (35) s’exprime sur le sujet. Il expose son point de vue sur les éléments expliquant ce recul de consommation, et surtout sur l’impact sur les éleveurs à court et moyen terme.

L’importance de la communication

D’après Bruno Martel, il est également indispensable pour l’agriculture biologique de communiquer sur les vertus de son mode de production afin de redorer son blason. « L’agriculture biologique coche l’ensemble des critères éthiques et écologiques mais ne communique pas assez là-dessus », annonce l’agriculteur. « Elle a donc perdu un peu de son crédit. »