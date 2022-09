Le défi climatique, thème central du 36e Space

Alors qu’une sécheresse historique sévit sur toute la France y compris dans l’Ouest cette année, la question du climat sera majeure au Space. Exposants et organisations agricoles proposeront des solutions.

Les agriculteurs sont au cœur des défis alimentaires, complexifiés par la flambée des coûts des matières premières, la guerre en Ukraine et la situation climatique inédite. Ces questions seront sans nul doute prégnantes au Space, du mardi 13 au jeudi 15 septembre au parc-expo de Rennes. Comme le souligne Marcel Denieul, son président, « l’Espace pour demain proposera des solutions innovantes et concrètes pour aider les éleveurs à adapter leurs pratiques », tout en ajoutant que « diminuer l’impact de l’élevage ne signifie pas le supprimer. »

Si l’agriculture représente 19 % des émissions de gaz à effet de serre, et devra les réduire d’au moins 55 % d’ici 2030, elle est aussi source de solutions via le stockage du carbone ou la production d’énergie. Sur l’Espace pour demain, des agriculteurs témoigneront sur différentes pistes engagées dans leurs exploitations : autonomie, réduction de consommation énergétique, implantation de haies…

La parole aux jeunes

Se voulant « résolument tourné vers l’avenir », le salon donnera également la parole aux jeunes en lien avec les réseaux d’enseignement agricole, « pour qu’ils partagent leurs attentes, leur vision de l’avenir », note la commissaire générale Anne-Marie Quéméner. S’agissant des visiteurs internationaux, les organisateurs espèrent renouer avec la dynamique habituelle après deux années marquées par la crise sanitaire mondiale.

13 races bovines, 11 races ovines et caprines

Du côté du salon génétique, sur trois jours lui aussi depuis l’an passé, deux races sont mises à l’honneur en 2022, organisant au Space des concours d’envergure nationale : la Blonde d’Aquitaine et la Jersiaise. C’est la journée du jeudi essentiellement qui sera consacrée à la Prim’Holstein. Dix concours interrégionaux, des présentations génétiques et la vente Génomic Élite inter-races compléteront le programme. 550 bovins de 13 races différentes se succéderont sur le grand ring. 200 animaux de 11 races ovines et caprines seront également présents. Un Concours national de la race Ile-de-France est organisé le mardi.

Le salon génétique, c’est aussi l’exposition de tous les animaux pendant les trois jours du Space, dans le hall 1 et le hall 1 bis. « Les animaux qui participent au Space ont été sélectionnés par des commissions tout au long de l’été. Avoir un animal retenu est une fierté pour les éleveurs », soulignent les organisateurs.

L’aquaculture aussi

Les visiteurs retrouveront aussi les Innov’Space mettant en avant « le savoir-faire des exposants au service des éleveurs » ou encore les nombreuses conférences permettant rencontres et échanges. Depuis plusieurs années, une offre en aquaculture est développée sur le salon à l’occasion de conférences et au travers de la présence de plus de 80 entreprises du secteur. Une autre raison de faire le déplacement sur le salon rennais…