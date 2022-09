Céréales 2022

Chère céréale

Suivant les variétés de blé, 2,8 à 3,2 unités d’azote sont nécessaires pour produire un quintal de grain. Le problème vient de cet élément, tellement disponible mais réglementé dans les systèmes de polyculture- élevage quand il est organique, tellement coûteux lorsqu’on se tourne vers sa forme minérale. Depuis le mois de mai, le prix des petites billes d’ammonitrate n’a fait que monter, pour atteindre et dépasser les 1 000 €/t au 10 septembre. Il faudra donc faire des choix.

Un autre choix devra peut-être s’opérer suivant le contexte du climat. Épandre de l’engrais passé le 9 avril s’est souvent soldé par des pertes sèches au champ ce printemps. Le manque d’eau a empêché la valorisation des fertilisants, la fenêtre météorologique se réduit. Impossible de prédire ce que réservent les prochains mois, mais tout commence par le choix de variétés de céréales à paille productives. Ce dossier vous guidera dans le choix des blés, orges et triticales fiables et testés par Arvalis.

Au sommaire de ce dossier