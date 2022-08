Un nombre record d’agriculteurs en difficulté en 2021

Solidarité Paysans Bretagne a reçu plus de nouveaux appels d’aides de la part d’agriculteurs en 2021, surtout en Ille-et-Vilaine. 380 dossiers sont ouverts dans la région, contre 341 en 2020, répartis entre différentes procédures, de la conciliation amiable (232 dossiers) à la liquidation judiciaire (48 dossiers). Plus de 50 % sont des entreprises individuelles. Les exploitations laitières sont logiquement les plus concernées (150 dossiers). 28 d’entre elles produisent plus de 700 000 litres de lait à l’année. Ces 380 entreprises en difficulté concernent 465 personnes dont 19 ont un niveau de formation à Bac + 5 et 114 à Bac + 2. « Malgré la crise sanitaire qui a perturbé notre organisation, les actions collectives ont pu reprendre et les bénévoles se sont fortement mobilisés », indiquait Paul Renault, président de l’association lors de l’assemblée générale, à Pontivy. « Nous avons accueilli 17 nouveaux bénévoles en 2021 ». Des bénévoles qui travailleront toujours en binôme avec un salarié de l’association.