« J’observe la plante et le grain pour fixer la date de récolte »

Cette année, plus encore que d’habitude, l’observation des plants et surtout des grains est essentielle pour estimer la date de récolte. Gilles Monneraye, de Sérent (56), détaille sa façon de faire. La date de récolte est importante pour la conservation du maïs fourrage. Récolter trop tôt, c’est un manque à gagner en rendement et en…