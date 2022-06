Et si la Bretagne devenait plus végétale ?

Un autre des 5 scénarios illustré à l’horizon 2040 par la Chambre d’agriculture de Bretagne se base sur un nouvel équilibre possible entre productions végétale et animale. L’élevage pourrait reculer sous l’effet de différentes forces : « De par son implication forte dans les émissions de gaz à effet de serre ; les consommateurs seraient plus en attente…