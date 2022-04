Maximiser le pâturage en s’adaptant au contexte séchant

Installés au Gaec de Trebestan depuis août 2020, Gaëlle et Sébastien Vaugrenard élèvent une soixantaine de vaches laitières en agriculture biologique. Leur objectif : maximiser leur autonomie décisionnelle et économique. Gaëlle et Sébastien Vaugrenard ont repris en 2020 la suite des parents de Sébastien, qui s’étaient installés sur la ferme en 1983. Continuité familiale et nouveaux…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous