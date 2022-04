« Le combat continue pour passer des hausses »

Face à la flambée du prix des intrants, les responsables de la coopérative Even estiment « qu’il faut continuer à travailler sur des hausses de prix, sur nos marques comme sur les MDD ». « Pour la première fois, les États-Unis et les 3 principaux pays européens que sont la France, l’Allemagne et les Pays-Bas affichent une…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous