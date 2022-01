Un nouvel organisme de formation certifié pour les adhérents

Coopérative Eureden vient de créer son nouvel organisme de formation certifié à destination de ses adhérents. La certification qualité QUALIOPI lui a d’ores et déjà été délivrée.

Depuis le 1er janvier 2022, l’offre de formation à destination des agriculteurs-coopérateurs est proposée par l’organisme de formation Coopérative Eureden nouvellement créé. Ce nouvel organisme remplace, depuis cette date, l’organisme de formation Capinov.

Il s’agit pour la Coopérative de proposer aux adhérents une offre de formation complète répondant aux critères de qualité permettant de leur garantir notre professionnalisme et une prise en charge financière de la majorité des actions de formation proposées.

Un organisme de formation certifié pour des formations variées et de qualité

Dès sa création, l’organisme de formation Coopérative Eureden a obtenu la certification Qualité QUALIOPI attestant de la qualité du processus de formation à la suite d’un audit de certification réalisé début novembre 2021.

La certification Qualiopi repose sur le respect de 7 critères essentiels gages de qualité des prestations de formation. Parmi ces critères, on trouve notamment l’identification des objectifs pédagogiques de la formation, l’adéquation des moyens pédagogiques, la qualification et le développement des compétences des formateurs, la prise en compte des attentes et des appréciations des stagiaires…

Ce nouvel organisme de formation propose aux agriculteurs une offre variée répondant à divers besoins de développement de compétences.

Nos formations, réunies autour de plusieurs thèmes (Bien-être et santé, Communication et digital, Techniques Métiers, Règlementaire…) couvrent l’ensemble des productions de nos adhérents tant en production végétale

qu’en production animale.

Nous sommes convaincus que la formation tout au long de la vie est un réel facteur de motivation et de performance. Et c’est encore plus vrai aujourd’hui dans un monde agricole en pleine transformation qui évolue dans un environnement changeant et parfois imprévisible.

Pour toutes ces raisons et parce que nous souhaitons continuer à nous inscrire dans une démarche d’avenir pour le territoire, l’agriculture et l’agro-alimentaire bretons, nous avons à cœur de vous proposer cette nouvelle offre de formation garantie par la certification qualité Qualiopi.

Le catalogue de formations est en cours de création. Il sera disponible très prochainement sur votre extranet www.moneureden.com.

Valérie Gallois