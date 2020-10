Evel’up : Philippe Bizien, nouveau président

Le conseil d’administration du groupement Evel’Up a élu le nouveau bureau avec à sa tête Philippe Bizien, qui succède à Guillaume Roué. La gouvernance d’Evel’Up a été renforcée par l’élection de David Riou en tant que 1er vice-président de la coopérative.

2019 a été une année qualifiée de « bonne pour les éleveurs de porc, en raison du niveau de prix moyen MPB de 1,50 €. La Chine a permis de dynamiser les marchés européens et d’entretenir une demande soutenue. Cependant, en 2020, la FPA et la Covid-19 ont bouleversé l’embellie du marché », observent les responsables.

Evel’Up, seconde coopérative porcine française avec 830 adhérents sur le Grand Ouest, a réalisé un chiffre d’affaires de 687 millions d’euros. « Les 3 950 000 charcutiers commercialisés via le MPB et en partenariat avec les abattoirs répondent aux attentes des clients partenaires.»