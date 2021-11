Plus de satellites pour plus de précision

Le RTK est un outil permettant une précision répétable de 2 cm. En septembre dernier, New Holland a inclus à son abonnement RTK les satellites Galileo offrant aux utilisateurs une utilisation plus poussée et encore plus fiable. À Drouges (35), l’ETA Viel, possède un T8 435 Genesis depuis février 2021. Le tracteur est équipé des…