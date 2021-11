Favoriser l’innovation en agriculture

Le 29 octobre 2021, INRAE et les pôles de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation et Valorial ont signé un accord-cadre. Ce dernier a pour vocation d’accélérer l’innovation dans les secteurs agricoles et agroalimentaires des régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Pays de la Loire et Normandie.

Trois objectifs stratégiques ont été identifiés:

Détecter via les pôles les besoins d’innovation du marché

Faciliter via les pôles le transfert des résultats issus de la recherche menée par INRAE

Sensibiliser les chercheurs au monde de l’entreprise et les entrepreneurs au monde de la recherche

Les actions prévues sont variées. Elles concernent notamment le partage régulier d’une réflexion stratégique entre les partenaires, l’organisation de colloques et de webinaires, ou encore des visites de laboratoires.