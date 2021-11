Des étudiants reçoivent des distinctions de la Fondation Claas

En novembre 2021, à Harsewinkel, la Fondation Claas a décerné des prix pour des thèses de fin d’études à des étudiants dans les domaines de l’agriculture et de l’ingénierie.

Les 15 lauréats d’Allemagne, de Hongrie, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Russie, de Roumanie, de Slovaquie et de Pologne ont reçu en tout plus de 40 000 € de prime provenant de la Fondation. L’évènement a eu lieu en présence de Cathrina Claas-Mühlhäuser qui succède à son père en tant que présidente du conseil d’administration.