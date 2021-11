Trois Bretons au Salon du fromage

300 exposants, 8 500 acheteurs, 56 pays représentés. La 17e édition du Salon du fromage et des produits laitiers se déroulera du dimanche 27 février au mercredi 2 mars 2022, à Paris, Porte de Versailles. Trois entreprises bretonnes seront représentées : la Fromagerie d’Arvor qui produit des fromages biologiques dans le Morbihan ; l’entreprise Bordier fabricante de beurre et le fromager de tradition Ugalait d’Ille-et-Vilaine.

Le Salon du fromage et des produits laitiers est un lieu où les professionnels du monde entier se rencontrent et échangent « autour d’un savoir-faire authentique, tous portés par une même passion : l’amour du fromage et des produits laitiers artisanaux ».