Solaal a désormais une antenne en Bretagne

L’association Solaal Bretagne a été lancée le 26 octobre à Thorigné-Fouillard (35). Le développement sur les territoires, le lien avec les coopératives, l’amélioration de la logistique sont des pistes d’action.

Le lancement officiel de l’antenne bretonne de Solaal, la 9e au plan national, a eu lieu sur la Ferme de La Réauté à Thorigné-Fouillard (35) qui fait partie des donateurs réguliers à l’association. Les différents partenaires ont réalisé une chaîne humaine pour remplir un camion avec des fruits, légumes et produits laitiers, au profit d’associations d’aide alimentaire. Une action symbolisant le travail collectif mené au sein de Solaal.

L’association d’intérêt général a été mise sur les rails en 2013 par Jean-Michel Lemétayer qui avait fait le constat que des productions agricoles restaient parfois en bordure de champ alors que des gens ne mangeaient pas à leur faim. « Les agriculteurs n’aiment pas jeter et sont généreux. Solaal facilite le lien entre les donateurs des filières agricoles et les associations d’aide alimentaire. À cause de la crise du Covid, les besoins ont augmenté. Sur la dernière campagne, les dons ont grimpé de 20 % », souligne Angélique Delahaye, présidente de Solaal national. « Les antennes nous permettent d’être au plus près des territoires. »

Lutte contre le gaspillage

Des actions avaient déjà lieu en Bretagne depuis 2013 telles que les opérations de glanage sur les Pays de Saint-Malo et Rennes, la participation à la journée nationale du don agricole, la réalisation d’un guide sur le don, l’étude de gisement des pertes et invendus en fruits et légumes… « Au total, 1 036 t de dons ont été collectés depuis 2013 dont 71 % de fruits et légumes qui manquent souvent dans l’aide alimentaire. C’est l’équivalent de 2 millions de repas », chiffre Jean-Yves Riault, président de Solaal Bretagne. « Ces dons sont issus de la générosité des secteurs agricole et agroalimentaire. Ils contribuent à l’équilibre nutritionnel des plus démunis et participent à la lutte contre le gaspillage alimentaire », soulignent les responsables. La structure est pilotée par les membres fondateurs : Chambre d’agriculture régionale, FRSEA et JA Bretagne.