Une vente élite sur l’élevage Gallais

L’élevage Gallais, du Rheu (35), accueille une vente aux enchères de 49 génisses et vaches dont 32 issues de l’exploitation et 17 de l’extérieur. En parallèle, 25 vaches en lait issues de bonnes familles du troupeau feront l’objet d’une vente silencieuse.

Treize ans après la 1re vente Euro-Classic organisée sur l’exploitation, une vente aux enchères d’animaux élite de l’élevage Gallais et ses partenaires va se tenir le 4 septembre au Rheu. « Mon objectif est de mettre en avant la génétique “Made in France”. Nous disposons de super origines en France et notamment dans l’Ouest », explique Jean-Yves Gallais qui concocte cet événement « en famille » depuis le début d’année.

Morphologie, Red, top index, bonnes familles de vaches…

« 49 génisses et vaches seront en vente dont 17 provenant de l’extérieur, de quinze élevages de Bretagne principalement mais aussi de Loire-Atlantique, de l’Orne et de l’Eure. Les lots présenteront de la diversité : morphologie, Red Holstein, animaux à index, bonnes familles… », présente l’éleveur. De nombreux taureaux seront représentés : Crushabull, Chief Stan, Newstar, Artist, Denver entre autres.

« Cette vente offre l’opportunité d’entrer de nouvelles familles de vaches sélectionnées sur de solides fondations. Notons par exemple la performance de l’élevage d’avoir fourni à partir de la même vache souche » Gallais Olivia « deux taureaux n° 1 en Isu : l’un en génomique (Famous Man) et l’autre sur descendance (Hurion Isy) », souligne Olivier Balle-Pierre, responsable génétique Grand Ouest à Gènes Diffusion.

Une « recette » gagnante

L’élevage Gallais fait aujourd’hui partie de l’élite Holstein au niveau national. « Bon nombre d’éleveurs profitent de ce travail que ce soit par la voie femelle ou la voie mâle », précise Sylvain Durand, technicien classificateur à Prim’Holstein France. Ce dernier dévoile la « recette » de l’élevage : « Vous prenez quelques vaches souches de haut rang. Vous ajoutez une bonne dose de passion et de précision avec une attention particulière aux index génomiques et à la classification. Vous développez les meilleurs individus grâce au recours à la transplantation embryonnaire. Et vous complétez avec les meilleurs taureaux du marché. Triple threat, Rudolph, Shottle, Goldwyn ont eu une influence notable. »

À noter que, de 2009 à 2014, l’élevage a conservé la tête du classement national en morphologie. Depuis quelques années, une lignée Red Holstein est développée, permettant de surcroît un excellent classement économique au troupeau (Ecow). Aujourd’hui, environ 15 % des femelles présentes sont Red ou RF (facteur rouge).