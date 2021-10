On s’inquiète, à juste titre, de la hausse du prix des matières matières et de ses conséquences négatives pour la production et la consommation. L’inflation est au centre de toutes les discussions, mais la stagflation, contraction du mot stagnation et inflation, pourrait être la mauvaise surprise de 2022. En deux mots, la hausse continue du…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous