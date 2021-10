Du bon Vent Lorca domine en Holstein

Sylvain Durand, technicien Upra, a départagé la soixantaine de vaches, provenant d’une quarantaine d’élevages, samedi dernier. C’est Du bon vent Lorca, une fille de Jessic sur Umanoir, qui a été sacrée Grande Championne. Elle appartient, en co-propriété, au Gaec du Bon Vent, à Julien Dano et à Rey Holstein. « Quel défaut a cette vache ? », s’est demandé le juge. « Elle est quasi parfaite avec son ouverture de côte, son excellent bassin et sa mamelle exceptionnelle ». Elle devance Lavanderbx (réserve de grande championne), au Gaec RBX Holstein, de Ruffiac.

Extrait de palmarès

Championne adulte, Grande championne et Meilleure mamelle adulte : Du Bon Vent Lorca, Gaec Du Bon Vent, Julien Dano et Rey Holstein ;

Meilleure laitière : Ibis, Gaec Le Febvrier, Les Forges-de-Lanouée ;

Championne Espoir et Meilleure mamelle espoir : Jolie Pin Up, Olivia Jegouzo, Bubry ;

Championne jeune et Meilleure mamelle jeune : Nohl Dany, EARL de Bretier, Séglien.