Space 2021 : Trois jours en présentiel, un jour en digital

La 35e édition du Space se tiendra du mardi 14 au jeudi 16 septembre au Parc-Expo de Rennes. Trois jours d’ouverture en présentiel qui se poursuivront cette année par une journée en digital le vendredi 17 septembre.

« Les professionnels des productions animales vont pouvoir se retrouver, s’informer et échanger après cette longue période sans rencontres physiques », soulignent Anne-Marie Quéméner, commissaire générale du Space, et Marcel Denieul, président. Toutefois, un passe sanitaire sera demandé à l’entrée, sur les trois jours en présentiel, pour assurer la sécurité des participants dans le contexte épidémique actuel. « Depuis plusieurs éditions, l’attente des participants était forte pour un salon sur trois jours ; la répartition du visitorat a évolué au fil des années. Mais le salon fermera toutefois ses portes plus tard le jeudi, à 20 h », précisent les responsables du Space.

Contenu digital renforcé

Renforcé sur la journée du vendredi, le contenu digital sera donc plus important cette année tout au long du salon via des webinaires, des vidéos, des visites d’élevage virtuelles… À partir du vendredi également, les exposants du Space pourront prendre contact avec les visiteurs internationaux qui n’auront pas pu faire le déplacement.

Au Parc-Expo de Rennes, plus de 1 000 exposants représentant toutes les filières d’élevage seront au rendez-vous. Soixante Innov’Space seront en présentation, distinctions mettant en valeur le savoir-faire des entreprises. Et plus de 100 conférences sont au programme, certaines accessibles en mode digital.

« Bien vivre le bien-être »

Sur l’Espace pour demain, l’innovation pour le bien-être des animaux et des éleveurs sera à l’honneur. Un thème déjà abordé au cœur du salon. « Cette année sera l’occasion d’apporter des réponses concrètes, mais également d’ouvrir les échanges, les débats d’idées et les visions sur ce sujet avec des acteurs de la société civile », précise Didier Lucas, nouveau responsable professionnel de la plate-forme. Les visiteurs pourront y découvrir des modes de logement avec animaux en liberté, des équipements divers (grattoir, perchoir, brosse à vaches, objets manipulables…) mais également des nouvelles technologies pour le suivi des animaux. « Le bien-être de l’éleveur ne sera pas oublié avec des systèmes de paillage automatisés, de contention innovants, de pose de clôture… Des outils simples pour améliorer les conditions de travail des producteurs comme celles de leurs salariés », notent les responsables de la plate-forme.

Plus de 700 animaux attendus

Côté génétique, plus de 700 animaux sont attendus. 13 races bovines se succéderont sur le ring du Space du mardi au jeudi. Là aussi, l’attente est forte. « Cela fait 1,5 an qu’il n’y a pas eu de concours en France. Le mardi, la Rouge des prés organise son National et la Simmental son Challenge européen. Le concours National Normand se tiendra le mercredi et la Prim’Holstein sera à l’honneur le jeudi », rappelle Jean-Yves Rissel, responsable des présentations animales. Par ailleurs, sept races bovines sont présentes pour la vente Génomic Elite qui se déroule sur internet avec un final sur le ring le 15 septembre.