Hotmail envoie un message

Le Finistérien Gilbert Tromeur, éleveur d’une centaine de Jersiaises à Collorec, s’est vu désigner juge du concours jersiaise. « Nous sommes en monotraite, la 1re Jersiaise est arrivée il y a 10 ans ». La faculté de la race à pourvoir effectuer des carrières longues a été décisive pour sacrer Hotmail, femelle « remarquable par son attache avant haute et pourtant la plus âgée. Son état de conservation et le placement de ses trayons expliquent cette moisson de titre », commente le juge. Hotmail n’a pas laissé beaucoup de place aux autres concurrentes, elle remporte au passage les titres de Meilleure mamelle et Championne adulte. En provenance de la SCEA Gaborit, de Maulevrier (49), Hotmail est issue d’un élevage conduit en agriculture biologique.