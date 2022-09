Jers’Hys Kalysse remporte la coupe

Le concours national jersiais s’est déroulé au Space 2022. 33 éleveurs, originaires de neuf régions françaises différentes, étaient présents.

Race à l’honneur au Space 2022, la Jersiaise est appréciée pour la richesse de son lait. Avec une production de 5 300 kg à 56,3 de TB et 38,9 de TP, elle se place en tête de toutes les races laitières. La Jersiaise est également connue pour sa longévité et sa facilité au vêlage. En France, la race compte environ 14 000 vaches au contrôle laitier en 2022, soit trois fois plus qu’il y a 3 ans. Beaucoup d’éleveurs découvrent en effet les qualités de cette petite vache. Le concours national a été jugé par Rémy Guay, tout droit venu du Québec.

Des éleveurs récompensés

La Grande championne est une vache en cours de 2e lactation appartenant au Gaec Ferme Jers Hys (28). Également nommée Meilleure mamelle espoir et Championne espoir, Jers’Hys Kalysse a été saluée pour « sa puissance dégagée, ses trayons et ses quartiers avant remarquables et son élégance ». L’élevage s’est également distingué avec Jers’Hys Jakarta, qui a remporté le prix de Championne adulte et Meilleure mamelle adulte. « Cette vache illustre parfaitement la longévité de la race », clame Rémy Guay. « Sa mamelle est remarquable, tout comme la puissance de ses membres ». Le Gaec Ferme Jers Hys a d’ailleurs été récompensé avec le Prix d’élevage. Prisma, vache en 1re lactation, appartenant au Gaec Ferme du Golfe (56), a été élue Réserve Grande championne.