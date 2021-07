Une technique d’écornage à 1 jour simple et économique

En intervenant sur le veau au plus tôt après la prise du colostrum, Daniel Le Corre n’utilise qu’une petite dose de crayon écorneur et ne constate aucun signe de souffrance. « L’écornage est un sujet qui me tient à cœur », explique Daniel Le Corre, éleveur à Saint-Mayeux (22). Il a développé un protocole pour un écornage…