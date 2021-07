Bien communiquer tout en sachant écouter

En favorisant le dialogue avec le consommateur et en l’écoutant attentivement, Agriculteurs de Bretagne veut construire avec la société une agriculture partagée.

Lundi 12 juillet, Agriculteurs de Bretagne tiendra son assemblée générale sur le site des Vieilles Charrues. À quelques jours de l’événement, les responsables de l’association ont présenté à Plérin (22) leur « nouveau projet stratégique » pour la période 2021 – 2024 : l’appel des agriculteurs bretons aux consommateurs pour une agriculture partagée. « Depuis le début, nous avons travaillé à expliquer en simplifiant notre jargon technique et montrer comment nous travaillons dans nos fermes au quotidien. Nous allons bien sûr poursuivre ce travail de pédagogie indispensable. Mais nous allons aussi désormais chercher à mieux écouter et comprendre le consommateur », ont ainsi expliqué Danielle Even et Dominique Gautier, respectivement présidente et vice-présidente d’Agriculteurs de Bretagne. Persuadées de l’importance de l’interaction dans cette « communication agricole en circuit court », les deux éleveuses estiment que « chaque dialogue entre un agriculteur et un consommateur est un pas fait l’un vers l’autre » pour une meilleure compréhension et acceptation des contraintes du premier et des attentes du second.

Mais bien conscients que les demandes des consommateurs poussent à accélérer les transitions, les administrateurs de l’association rappellent que, dans un monde qui va très vite, « l’agriculture s’inscrit dans le temps long et ne se transforme pas en appuyant d’un coup sur un bouton ». À partir du 14 juillet, la Tournée d’été du fourgon de l’association sur 25 sites bretons sera une excellente occasion d’amorcer le dialogue pour « expliquer et mieux prendre en compte le regard des citoyens ».