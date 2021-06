Répondre aux questions des consommateurs

Agriculteurs de Bretagne publie son 2e journal « 5 questions sur l’agriculture bretonne » destiné au grand public. Entretien avec Danielle Even, présidente de l’association.

Pourquoi avoir créé ce journal « 5 questions sur l’agriculture bretonne » ?

Lorsque nous rencontrons les consommateurs lors de festivals ou sur les marchés, nous entendons régulièrement les mêmes questions sur nos pratiques : « Comment élevez-vous vos animaux ? Pourquoi ne sont-ils pas dehors ? Pourquoi vous ne cultivez pas vos légumes et vos céréales sans pesticides ? ». Pour répondre à ces interrogations par des témoignages d’agriculteurs et d’agricultrices, nous avons diffusé en

mai 2020 le premier numéro du journal « 5 questions sur l’agriculture bretonne », réalisé à l’attention des consommateurs. Nous avons notamment pu le distribuer lors de notre Tournée d’été sur les marchés et sites touristiques où il a été particulièrement apprécié. Il a permis d’engager un dialogue serein avec les passants !

Quelles sont les nouveautés de ce numéro 2 ?

Nous abordons 5 nouveaux sujets : à quoi sert la méthanisation ? Y a-t-il une différence entre les œufs ? Pourquoi n’élève-t-on pas tous les animaux dehors ? Est-ce possible de cultiver sans pesticides ? Et enfin, comment devient-on agriculteur ? Pour chaque question, un agriculteur parle de ses pratiques et explique ses choix. Sur chaque sujet, ces témoignages sont complétés par des avis d’experts qui apportent un éclairage sur l’état de la science à ce jour. Enfin, la dernière page présente les chiffres-clés de l’agriculture bretonne et toutes les démarches de progrès entreprises par les agriculteurs. J’invite tous les agriculteurs et agricultrices à s’approprier ces argumentaires et indicateurs, très utiles lorsque nous sommes amenés à dialoguer avec nos concitoyens.

Comment se procurer ce second numéro ?

Imprimé à 63 500 exemplaires, ce document va être diffusé au plus grand nombre. Déjà auprès de nos adhérents, de nos structures partenaires (nous tenons des stocks à leur disposition) et des communes qui soutiennent nos actions. Ensuite auprès du grand public. Notre tournée des marchés et des sites touristiques bretons va doubler son nombre d’étapes après le succès de l’année dernière. Les portes ouvertes « Tous à la Ferme ! » le dimanche 26 septembre prochain seront également l’occasion de le distribuer. Nous mettrons le magazine en ligne sur notre nouveau site Internet et sur nos réseaux sociaux, nous comptons sur chaque agriculteur pour le partager !