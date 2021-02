Agro-écologie, les initiatives recensées

Depuis le 18 janvier, le site giee.fr est devenu collectifs-agroecologie.fr et permettra « de trouver facilement les informations sur des collectifs d’agriculteurs en transition vers l’agroécologie », indique l’APCA (Chambres d’agriculture) dans un communiqué de presse. Résultat d’un travail entre le réseau des Chambres, les Draaf et la DGPE (administration centrale), cette nouvelle plateforme cartographique recensera non seulement les GIEE mais également les fermes Dephy ou le réseau 30 000 fermes lancé par le plan Écophyto 2. D’après les chiffres des Chambres, près de 1 500 collectifs agroécologiques existeraient dans l’ensemble de ces réseaux en 2021, représentants plus de 25 000 agriculteurs accompagnés.