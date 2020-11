Les génisses en pension ont pris la place des vaches

Anciens producteurs de lait, Véronique et Denis Macé élèvent désormais des génisses à façon. Rigoureux au quotidien, chez eux, les animaux en délégation se portent bien.

À Plumaugat (22), Véronique et Denis Macé ont vendu leurs 50 laitières en novembre 2018. Deux mois plus tard, ils se sont lancés dans l’élevage à façon pour le réseau Délèg’Génisse. Une transition pour « une fin de carrière plus douce » alors que Denis avait été arrêté pour des problèmes d’épaule auparavant. « Une décision compliquée », confie Véronique, animalière dans l’âme, qui aimait beaucoup ses vaches. Denis, lui, s’est vite projeté dans l’aménagement du bâtiment. « Nous avons retiré les logettes et cassé le béton pour recréer des aires paillées. » 40 000 € ont été investis pour la transformation : démolition et maçonnerie, jeux de barrière, taxi à lait, mélangeuse à vis d’occasion…

35 veaux accueillis tous les trois mois

Le couple reçoit 3 lots de 35 génisses par an. Le démarrage est « la période la plus exigeante et délicate » : buvées, surveillance, vaccination intranasale… « Les veaux sont logés à 7 par case. Provenant de différents naisseurs, il faut les habituer à boire au cornadis en collectif, eux qui étaient nourris au lait entier en case individuelle… » Le taxi à lait est d’une aide précieuse. Programmé pour chauffer l’eau à 46 °C à une certaine heure, une fois la poudre ajoutée par l’éleveuse, le brassage se fait automatiquement. La distribution à 41 °C est précise : chaque pression sur la gâchette correspond à 3,8 L. « En 8 minutes, les 35 veaux sont nourris. Puis le lavage de l’engin est automatique comme pour un tank. » Après le sevrage à 3 mois, les animaux sont rassemblés en deux groupes. « C’est une période plus tranquille », apprécie Véronique Macé.

À la puberté, pour faciliter la détection des chaleurs, les 35 animaux du même âge sont groupés ensemble, « l’insémination intervenant à partir de 13 mois, à au moins 380 kg. »

Vêlage à 24 mois atteint

Le camion bascule de Délèg’Génisse passe tous les 3 mois. Entre le suivi rigoureux, les pesées régulières et le mash fermier préparé tous les jours par Denis, les croissances sont au rendez-vous. « Nous n’avions pas de tels gabarits quand nous élevions nos propres génisses de renouvellement », font remarquer les éleveurs.

Les premières pensionnaires commencent à repartir et l’objectif d’un premier vêlage à 24 mois est atteint.