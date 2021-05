Veaux, vaches et fraises font bon ménage

Sur l’EARL de Jernuguen, basée à Hillion (22), productions bovines et maraîchères se complètent aussi bien pour la répartition du travail sur l’année que pour l’optimisation du système cultural. Fraîches cueillies, les fraises d’Éric Cabaret délivrent un parfum délicat et des saveurs bien sucrées. Récoltés tôt le matin et commercialisés en circuits courts, les petits…