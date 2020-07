La société de conseil Agritel s’est affichée, le 27 juillet, à un niveau plus bas que l’estimation de récolte de blé tendre du ministère de l’Agriculture, parlant de « troisième plus petite récolte » en vingt-cinq ans. La production de blé tendre est évaluée « à 29,22 Mt, soit une baisse de 26 % par rapport à 2019, affirme le directeur général Michel Portier dans un communiqué. C’est la 3e plus petite récolte de ces 25 dernières années » après 2003 et 2016, le rendement se situant à 6,8 t/ha (environ -8 % par rapport à la moyenne quinquennale hors extrêmes). Au 1er juillet, le ministère anticipait 31,3 Mt. Agritel juge par ailleurs la qualité satisfaisante : « Les poids spécifiques et les taux de protéines sont globalement bons ».