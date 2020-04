Rouler l’orge de printemps au stade 3 feuilles

Passer le rouleau au stade 3 feuilles de l’orge de printemps favorise l’enracinement et incite la culture à taller.

Dans les parcelles d’orge de printemps semées sans labour la terre plus grossière est plus souple. La peur d’un retour à la pluie après les semis entre mi-mars et début avril a incité les agriculteurs à ne pas travailler trop finement et à ne pas semer trop profondément. Finalement le vent d’Est a desséché les parcelles fraîchement semées. « Je roule systématiquement l’orge de printemps mais jamais juste après le semis car s’il pleut le sol se retrouve trop tassé. J’interviens au stade 3 feuilles avec un rouleau de 6,5 m de large en roulant à 10-12 km/h ce qui me permet de couvrir 1 ha en 15 minutes », raconte un agriculteur costarmoricain. Il poursuit : « En roulant à ce stade, les derniers grains vont lever, la culture va bien s’enraciner et surtout on favorise le tallage. J’ai aussi constaté qu’en réduisant les mottes et en tassant la terre j’ai moins d’attaques de limaces sur ma culture. Autre avantage non négligeable de ce passage de rouleau j’enfonce les derniers cailloux qui sont restés en surface. »