L’Europe glisse vers l’intervention

Pour l’instant, la pandémie n’aurait pas de réelle répercussion sur la dynamique laitière aux Pays-Bas. « Sans problème de débouchés, la collecte se poursuit normalement », rapporte Jean-Marc Chaumet, de l’Idele. Pour autant, la coopérative FrieslandCampina a baissé son prix garanti de 362 à 350 € / 1 000 L. Et les industriels ont anticipé en envisageant un plan d’urgence permettant de passer des volumes d’une laiterie à une autre pour continuer à tout transformer. « Ils ont aussi averti les éleveurs qu’ils pourraient ne plus être collectés temporairement. »

En Irlande, on craint un manque de personnel en cas de maladie au moment où tout le potentiel de transformation sera saturé (40 % de la collecte étant réalisée d’avril à juin). « S’il n’y a pas eu d’incitation à modérer la production, le prix aux éleveurs, suivant la cotation beurre-poudre, a baissé de 20 € / 1 000 L en mars. Si le recul des commodités se poursuit, une baisse jusqu’à 40 € est envisagée. »

En Allemagne, si quelques rares transformateurs très dépendants de la RHD demandent de freiner la production et certaines OP font passer un message de modération, la dynamique demeure haussière. « Les coopératives DMK et Arla considèrent avoir assez de débouchés grâce à la consommation des ménages. Pourtant, la ministre de l’Agriculture a écrit à la Commission pour demander de soutenir le stockage privé… »

Par contre, le Royaume-Uni est profondément secoué. Suite au confinement, une baisse de 20 £ / 1 000 L (plus de 20 €) est intervenue dès la fin mars. « Des collecteurs ont averti que la prochaine paie n’interviendrait qu’à la mi-mai, d’autres qu’ils paieraient les producteurs qu’une fois les aides du gouvernement tombées ! Des éleveurs jettent du lait : l’équivalent de 300 fermes ne seraient pas collectées », détaille Jean-Marc Chaumet. « Sur mars, la livraison nationale recule de 2 % et cela devrait continuer. » Cependant, l’allemand Müller, implanté outre-Manche, profite du contexte en recrutant 100 livreurs pour répondre au nouvel engouement des Anglais pour le lait frais déposé à domicile.

Les commodités en chute libre

« Les signaux sont très alarmants », lâche Gérard You, du département Économie à l’Idele. « À 1 800 € / t il y a 10 jours, le cours de la poudre maigre a perdu 28 % en 6 semaines. L’activation de l’intervention est possible depuis début mars et, à ce rythme, nous y serons à la fin du mois », confie l’observateur. Le beurre, aussi, dévisse. Le prix du lait valorisé beurre-poudre se dégrade donc vite : de 320 € / 1 000 L à 220 € en six semaines… Or, pour une France transformant plus de 25 % de son lait en beurre-poudre, « cette baisse de 100 € a mécaniquement un impact de 25 € / 1 000 L sur le prix au producteur. »