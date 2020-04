Le Sima reprend sa place en février 2021

A la demande d’un grand nombre d’exposants et d’acteurs de l’industrie des agroéquipements dont les cycles de production et de distribution sont particulièrement pénalisés par la crise sanitaire et économique que nous traversons, les organisateurs du SIMA ont pris la décision de tenir la prochaine édition du SIMA à ses dates historiques en février 2021 (du dimanche 21 au jeudi 25 février 2021).

Ce report exceptionnel ne remet pas en cause sur le long terme les nouvelles ambitions du salon et, en particulier, son positionnement à l’automne (les années paires). Ainsi, en 2022, le SIMA se tiendra comme prévu en novembre (du dimanche 6 au mardi 10 novembre 2022).

Un maintien aux dates historiques pour accompagner les acteurs de la filière

Face au contexte actuel et malgré les bons résultats de la commercialisation du nouveau SIMA, de nombreux exposants et partenaires du SIMA ont demandé un maintien du salon à ses dates historiques, pour sa prochaine édition. Cette décision permet de répondre aux attentes exprimées et d’accompagner tous les acteurs du monde agricole qui doivent faire face à un bouleversement de leurs cycles de production et de distribution. En février 2021, le SIMA sera une occasion majeure permettant à toute une filière de se regrouper et de réunir tous ses acteurs.