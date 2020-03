Protection du maïs contre les taupins : quels choix techniques ?

Dans les situations à risque taupin, des solutions insecticides efficaces existent, à condition d’être appliquées de façon homogène dans le lit de semence.

Après le retrait du traitement de semences Sonido, il reste plusieurs produits insecticides en micro-granulés présentant une bonne efficacité pour lutter contre les taupins dans le maïs. Plus difficiles à mettre en œuvre, leur utilisation devra être raisonnée et s’accompagner de précautions, au niveau de la préparation du sol et du réglage du semoir. A noter que les solutions efficaces sur taupins ne permettent pas de protéger les maïs contre les mouches géomyze et oscinie, pour lesquelles il y a aujourd’hui une situation d’impasse technique.

Protéger les parcelles à priori les plus à risque

À l’échelle de la sole maïs de l’exploitation, toutes les parcelles ne présentent pas le même risque vis-à-vis du taupin. Les enquêtes réalisées ces dernières années indiquent que la présence de larves ou de dégâts observées sur la parcelle les années précédentes et les conditions climatiques sont les principaux facteurs explicatifs de l’expression des dégâts de taupins sur maïs. Les autres facteurs de risque sont liés au contexte agronomique. Ainsi, les attaques ont tendance à être plus fréquentes dans les sols légers ou riches en matière organique. La présence de prairies dans la rotation de la parcelle ou dans son environnement proche (réservoir d’infestation) est également un facteur de risque connu. Les parcelles concernées par ces situations devront donc être protégées en priorité. En cas de doute sur la présence de larves, un piégeage est possible en disposant des pommes de terre dans la parcelle au moins une dizaine de jours avant le semis.

Des insecticides microgranulés proches en efficacité

Les produits efficaces contre le taupin sont tous à base de pyréthrinoïdes et sont formulés en microgranulés : Belem 0,8MG/Daxol, Fury Géo, Karaté 0,4GR et Trika Expert+/Trika Lambda 1. Leur prix varient de moins de 50 €/ha à près de 80 €/ha et parmi ces spécialités, seul Belem 0,8 MG / Daxol n’est pas soumis à la contrainte Dispositif Végétalisé Permanent de 20 mètres (tableau 1).Tous ces produits microgranulés doivent être appliqués avec un diffuseur recommandé par la firme. Contre les taupins, ils présentent des niveaux d’efficacité similaires (environ 70 %), à condition de respecter les conditions de mise en œuvre : préparation du lit de semence, humidité du sol, positionnement du diffuseur et d’appliquer la pleine dose. Pour le réglage du distributeur de microgranulés, on se réfèrera au tableau spécifique du matériel utilisé fourni par la firme distributrice du produit. Avant les semis, il est conseillé de réaliser un contrôle à poste fixe de chaque élément, puis de vérifier le bon écoulement du produit au champ.

Un sol bien préparé et l’installation de diffuseurs

Les substances actives appartenant à la famille des pyréthrinoïdes sont très peu solubles et très peu mobiles dans le sol. Pour être efficaces, les microgranulés devront donc être positionnés lors du semis, de façon homogène sur tout le lit de semence (figure 1). Ceci permettra de protéger correctement la graine, puis le mésocotyle et le collet de la jeune plante de maïs. Pour atteindre cet objectif de bonne répartition, l’installation de diffuseurs sur les descentes du distributeur de microgranulé du semoir est indispensable. Sur les semoirs à socs, le diffuseur se monte à l’arrière, alors que sur les semoirs à disques il doit être monté à l’avant ou au milieu des disques, selon le modèle de diffuseur (tableau 2).

Pour obtenir une bonne répartition des microgranulés dans le lit de semences, il faut aussi une bonne préparation du sol et un lit de semence suffisamment humide. En effet, dans un sol sec et motteux (ou en présence de résidus de la culture précédente, de cailloux,…), mal rappuyé, les microgranulés ont tendance à être positionnés en fond de raie de semis ce qui a pour conséquence d’abaisser leur efficacité, notamment dans le cas d’attaque tardive (plutôt localisée au collet de la plante).

Et les leviers agronomiques ?

Pour lutter contre les taupins, les leviers agronomiques sont moins efficaces que pour lutter contre les adventices. Il n’y a pas lieu de modifier la date de semis pour essayer de réduire la pression de taupins ou de réduire la profondeur de semis pour améliorer l’efficacité des protections insecticides. Ces dernières années ont montré des dynamiques d’attaques très variables et indépendantes de la date de semis. Les taupins sont généralement actifs quand les conditions de températures et d’humidité sont également favorables au maïs, mais la course de vitesse tourne rarement à l’avantage de la culture ! Tout ce qui favorisera une croissance rapide des jeunes plants de maïs à l’implantation sera bénéfique : variété à bonne vigueur, engrais starter localisé au semis. Ce sont des moyens complémentaires, mais nettement insuffisants à eux seuls si la pression est moyenne ou forte.

Protéger l’applicateur et la faune Pour les opérations de remplissage du distributeur de microgranulés insecticides, comme lors de la manipulation des semences traitées, l’opérateur est exposé. Lors de ces phases de travail, il est conseillé de porter des équipements de protection individuelle adaptés au risque : gants en Nitril, masque avec filtre A2P3 ou FFP3, lunettes et combinaison spécifique. Remplir les trémies insecticides dos au vent limite l’exposition aux poussières. En cas de projection accidentelle dans les yeux, avoir une bouteille d’eau propre à portée de main dans la cabine du tracteur peut être très utile. Pour éviter toute exposition de la faune aux produits insecticides, il est impératif que tous les granulés soient enfouis. En début de chantier de semis, il est nécessaire de vérifier la bonne application du produit.

Michel Moquet / Élodie Quemener, Arvalis-Institut du Végétal