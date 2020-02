Une seule livraison de choux au quotidien

En passant sur une remorque de 9 m équipée d’un tapis de 10 m de long les producteurs ne livrent plus leurs choux-fleurs qu’une fois par jour.

Les associés du Gaec Kermarec-Guillou-Le Bideau à Pleubian (22) viennent d’investir dans une nouvelle remorque pour récolter les choux-fleurs de marque Chevance de 9 m de longueur avec un tapis de 10 m conçue par le fabricant et nommée Matrix. « Elle remplace notre remorque de 7 m de long avec tapis de 8 m qui était devenue trop petite suite à l’augmentation de la surface en chou-fleur », explique Anthony Le Bideau, un des associés du Gaec. La base de la remorque est un peu similaire à un plateau à fourrage avec un essieu enjambeur. « Des jambes de force viennent renforcer la remorque. La structure galvanisée est démontable pour gagner en souplesse. Nous utilisons de l’acier suédois Domex pour nos remorques, c’est un acier très résistant avec la particularité d’avoir une très haute limite élastique », décrit Bruno Chevance, dirigeant de l’entreprise éponyme.

Une remorque aux couleurs du tracteur

La remorque est équipée d’une flèche à orientation hydraulique pour faciliter les manœuvres en bout de champ et ne pas écraser les choux-fleurs. Le vérin sous flèche permet de surélever la remorque pour remonter un des 2 essieux et ainsi tourner plus facilement. « Nous avons choisi Chevance pour la proximité et la qualité de ses matériels. La possibilité de faire une remorque avec nos exigences nous a séduits. Nous avons ajouté une rallonge à l’arrière de la remorque pour pouvoir transporter des palettes ou des caisses vides sans encombrer l’intérieur de la remorque. Des coffres étanches en galva ont été fabriqués sur mesure et intégrés sous la remorque pour créer des rangements. Nous avons même eu la possibilité d’avoir une remorque avec exactement les mêmes couleurs que notre John Deere », fait remarquer Anthony Le Bideau.

Plus de place pour conditionner les choux

La remorque plus grande permet à la personne en charge du conditionnement d’avoir plus de place pour travailler. Autre avantage de taille, les agriculteurs n’ont à livrer les choux à la station qu’une fois par jour. Les choux sont plantés sur 18 rangs et une largeur de 18 m entre les voies charretières contre 16 rangs avec l’ancienne remorque. Avec le tapis de 10 m de long, les 4 personnes qui coupent dans le champ couvrent les 18 rangs en 2 passages. « Cette largeur tombe mieux avec le pulvérisateur de 21 m qui passe maintenant uniquement dans les voies charretières quand, par le passé, il fallait rouler dans les rangs de choux en écrasant le feuillage. » La remorque est équipée de grandes roues en basse pression pour gagner en stabilité et tasser le moins possible les sols. Les producteurs apprécient ce nouveau tapis à choux en aluminium plus long mais aussi plus large. « Il est possible de mettre 2 choux sur la largeur du tapis. Et avec ses côtés rehaussés, ils ne peuvent plus tomber du tapis », conclut Anthony Le Bideau.