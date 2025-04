Choisir sa presse à balles rondes en cinq points

1 Chambre fixe ou variable Le marché des presses à balles rondes se répartit en deux grandes catégories : les machines à chambre fixe et celles à chambre variable. Représentant près de 80 % des ventes, ces dernières sont appréciées pour leur polyvalence, leur chambre de pressage autorisant différents diamètres de balle, allant généralement de 1 à 1,80 mètre, voire 2 mètres pour certains modèles. Elles donnent également la possibilité de confectionner des balles très denses, grâce à un serrage dès le début de la formation de la balle. Ces presses sont particulièrement bien adaptées à la récolte de la paille. Mais elles savent aussi répondre aux exigences de nombreux produits et notamment de l’herbe, en proposant un ajustement de la densité et du serrage pour créer un noyau mou. Les spécialistes de l’herbe restent toutefois les presses à chambre fixe, qui confectionnent des balles d’un seul diamètre, souvent 1,20 à 1,25 m, voire 1,50 m dans certains cas. Leur chambre à rouleaux (et/ou à barrettes) est la mieux adaptée pour absorber l’herbe humide destinée à l’enrubannage. En France, ces machines sont surtout appréciées pour leurs balles à cœur mou et aéré, propice à la conservation du foin. Sur l’aspect financier, les presses à chambre fixe sont généralement plus abordables et moins coûteuses en entretien que les chambres variables. Ces dernières sont en revanche moins gourmandes en puissance et offrent un débit de chantier supérieur avec des produits secs. Les presses à balles rondes à chambre fixe sont les spécialistes de l’herbe. Leurs balles à cœur aéré sont appréciées pour le foin. 2 Un pick-up large avec ou sans chemin de came De façon à absorber les larges andains de paille des moissonneuses-batteuses ou d’herbe des andaineurs de grande largeur, la largeur des pick-up progresse. Celle-ci culmine désormais à 2,30-2,40…