Du fourrage bien conservé et facile à distribuer

Dans le parc matériel de l’ETA Savouré, il n’y a pas que les ensileuses qui sont toutes équipées d’un applicateur d’inoculant (1). Les presses enrubanneuses McHale Fusion 4+ aussi. Avec leur partenaire Pioneer, les machines sont munies d’une réserve d’eau et de conservateur utilisée à bas volume. À raison de 10 mL /t de fourrage vert. Avant la brumination sur le fourrage, l’applicateur réalise une double dilution : « La poudre est diluée dans de l’eau. La bouillie est ensuite mélangée à un flux d’air pour une bonne homogénéité du produit », explique Tony Landemaine, installateur chez Pioneer. Une pompe péristatique assure la précision nécessaire par rapport au bas dosage. Le circuit est repris sur le faisceau automatique de la presse, qui se met en fonctionnement quand le pick-up est baissé et que la presse est en route. Si ces 2 crières sont respectées, la pompe s’allumee. L’orientation des 2 buses se fait manuellement, en fonction de la largeur de l’andain, pour une bonne dispersion sur les fibres à la sortie du rotocut. « Pour l’enrubannage, la longueur des brins n’a pas d’incidence sur l’impact du conservateur, à la différence de l’ensilage, où la présence de brins longs amène plus d’air dans le silo. » Le rotocut a surtout l’avantage de préparer des fibres plus digestibles pour les animaux et plus faciles à distribuer avec les mélangeuses. L’ajout de conservateur n’a aucune incidence sur la cadence du chantier.« Le bas volume a l’avantage de ne pas exiger de grande quantité d’eau à apporter au champ ni de nombreux passages sur site. De plus, il se congèle facilement. » Avec 5 litres de bouillie, on peut travailler 500 t de fourrage. Carole David (1) Sur le marché, 80 % de ces équipements sont montés sur ensileuse, 20 % sur des presses…