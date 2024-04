De la jeunesse et de la bonne humeur

Les organisateurs du festival de l’élevage AgriDeiz tirent un bilan très positif de l’édition qui s’est tenue à Brest Expo, le week-end dernier. 15 000 visiteurs sont venus à la découverte de la richesse du monde agricole, succédant aux 740 scolaires de Brest et du Pays d’Iroise qui ont été accueillis le vendredi matin. « La forte affluence, toutes générations confondues, atteste de l’engouement suscité par l’événement et par le monde agricole. C’est un vrai succès », résument les responsables.

Un salon qui fait du bien

Ce qui frappe en circulant dans les allées ou autour des rings de concours bovins c’est l’âge des participants à cette fête. Que ce soit pour faire défiler les animaux ou pour les préparer, les jeunes générations ont répondu présent et ce, avec un grand professionnalisme. Un des temps forts de cette édition, le Showmanship, organisé par Vachement Breizh, et qui a noté la prestation d’enfants parfois seulement âgés d’une dizaine d’années. Le but : faire marcher son animal tout en étant attentif au juge et à ses consignes. Parmi les meilleurs présentateurs, Jeanne Daniel, « gagnante facile dans sa catégorie, car elle a beaucoup de maîtrise grâce à son expérience. Elle a bien choisi son animal, sa tenue est impeccable », a souligné Jean-Baptiste Decheppe, qui départageait les concourants. Au total et avec les nombreuses races bovines présentes, 84 élevages avaient fait le déplacement avec plus de 300 animaux.

Le cochon se pare de ses plus belles couleurs.