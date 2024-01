Direction Brest Expo pour le festival

L’objectif du festival Agri Deiz est « d’attirer les familles et les enfants pour leur montrer la valeur de nos métiers. C’est un évènement professionnel et grand public », annonce Hélène Le Roux, co-présidente de l’association.

Brest, à la pointe de l’agriculture

« C’est une nouvelle page qui s’écrit avec la tenue du festival à Brest Expo », se réjouit-elle, en prévoyant déjà un programme animé. « Cette vitrine du milieu agricole peut attirer 15 000 visiteurs, voire plus, et peut susciter des vocations chez les jeunes », ajoute Anthony Taoc, co-président.

Pour Michel Gourtay, vice-président de Brest Métropole, la venue d’Agri Deiz en terre brestoise n’est pas le fruit du hasard. Le territoire « est le siège de nombreuses entreprises agricoles et agroalimentaires, avec 2 500 emplois directs. C’est aussi un lieu de recherche et d’enseignement, mais surtout une importante plateforme d’échanges en import et export avec le port ». Pierre Ogor, maire de Guilers, commune où se situe Brest Expo, précise que le « Fort de Penfeld sera ouvert pour accueillir des démonstrations avec des animaux dans un cadre de verdure ».

Si le programme complet n’est pas encore dévoilé, on pourra compter sur des concours départementaux en races Prim’Holstein, Normande, Pie Rouge et Blonde d’Aquitaine. D’autres races feront également partie de la fête, avec des présentation.