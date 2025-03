D’importantes différences de revenus entre exploitations

Le Cerfrance Brocéliande réalise la comptabilité dans près de 5 000 fermes, dont 3 000 en Ille-et-Vilaine et 2 000 en Morbihan. Ces exploitations comptent 79 ha en moyenne, 2,1 UTH dont 0,6 salarié. Le capital d’exploitation monte à 640 000 €, hors foncier. Le montant d’investissement annuel est de 63 000 € en moyenne. En dix ans, la SAU a augmenté de 12 hectares en moyenne et le capital d’exploitation de 220 000 €. Le montant d’investissement annuel était alors de 40 800 €, témoignant d’une hausse des prix sur la période. Le résultat courant médian est de 23 400 €/UTH exploitant* sur les comptabilités de 2023-2024, contre 41 404 € l’année précédente. La moyenne sur cinq ans est de 26 800 €/UTH.*avant rémunération et après cotisations sociales des exploitants….