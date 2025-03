Observatoire des fourrages: 17 kg MS/ha/jour

« Produire le lait avec des fourrages de qualité toute l’année »

Paroles d’éleveurs – Frédéric et Hélène, 25 ares d’herbe par vache à Hémonstoir (22)

Nous sommes producteurs de lait à Hémonstoir près de Loudéac. Le troupeau est constitué de 108 vaches Holstein, et les livraisons de lait sont proches de 920 000 litres en conventionnel. La SAU est de 120 ha et la surface fourragère de 93 ha est composée de 45 % de maïs. La surface pâturée est de 25 ares par vache. Les vaches tournent sur 19 paddocks avec un temps de séjour de 2 à 3 jours par parcelle. Parmi les 51 ha en herbe, la majorité sont des prairies multi-espèces composées de ray-grass anglais, de fétuque des prés et de trèfle blanc. Le lait vendu par vache est de 8 500 litres, et il est produit en utilisant 1 500 kg de concentré par vache et par an. Cette année, les vaches ont commencé à pâturer à partir du 5 février. Le choix de parcelles à pâturer se fait en fonction de la portance. Dès qu’il pleut un peu, le pâturage est difficile car les sols sont encore pleins d’eau. Le déprimage sera terminé en fin de semaine. Nous allons devoir maintenir un niveau important de fourrages distribués pour ne pas tourner trop vite.

En ce moment, les vaches consomment 3 kg MS d’herbe pâturée, 3 kg MS d’ensilage d’herbe en complément des 11 kg MS d’ensilage de maïs corrigés par 3,5 kg d’un mélange soja/colza.