Une remise à plat de l’atelier génisses bénéfique

Pour livrer 820 000 litres avec 90 laitières, Régis et Xavier Thébault, associés de l’EARL de Brocéliande, visent un taux de renouvellement de 30 %, soit une trentaine de génisses à vêler chaque année. Avant la remise à plat de l’élevage de génisses, il y a deux ans, en collaboration avec le technicien de Nutrea, l’âge au 1er vêlage était de 31 mois, en moyenne. Le coût d’élevage individuel était alors, hors main-d’œuvre, de 1 820 €, soit 54 600 € pour la trentaine d’animaux. « Actuellement, l’âge au vêlage moyen est de 27 mois. Le coût est évalué à 1 620 €, soit 48 600 € pour l’ensemble de l’atelier », précisent les éleveurs. À court terme, l’objectif est de faire vêler à 24 mois, ce qui devrait être possible avec les jeunes femelles en croissance actuellement. Le coût sera alors de 1 450 € la génisse, soit une économie de plus de 11 000 € sur l’atelier par rapport à la situation initiale. Le nombre d’animaux à élever diminue en relation avec l’âge au vêlage, le temps de travail également, ainsi que la surface de SFP consacrée à l’atelier (4 hectares en moins), accentuant encore le gain potentiel. 210 kg à 6 mois Les veaux sont en nurserie les trois premiers mois. Leur programme alimentaire vise la sécurité digestive. « Ils ont un aliment d’allaitement formulé avec des huiles essentielles et des extraits végétaux dont l’objectif est de limiter les lésions intestinales et de réduire les diarrhées. En parallèle, un aliment concentré est distribué avec un foin dur ou de la paille à volonté (de 0,5 kg le premier mois jusqu’à 4 kg à 6 mois) », indique le technicien de l’élevage. Ce programme, notamment les 500 kg d’aliment concentré ingérés en 6 mois, leur permet de peser…